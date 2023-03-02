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Haberler Yaşam AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:08

AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖF kayıt yenileme tarihleri sona eriyor. 13 Şubat'ta başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu noktada halen kayıtlarını yenilememiş olan öğrenciler, ''AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak, online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ekranı, sınav tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar.

AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için son güne girildi. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, sınav tarihleri takvimi araştırmasına çıkarken kayıtlarını yenilememiş olanlar ise AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Anadolu Üniversitesi, örgün eğitime devam eden bölümlerin bahar dönemini uzaktan sürdüreceğini açıklamıştı. Bu noktada üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, sınavların online mı yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, AÖF bahar dönemi akademik takvimi ile vize ve final sınavı tarihleri…

AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bahar dönemi uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacak.

Üniversite yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır.

Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır."

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AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan'da, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

AÖF ara sınavı olarak da bilinen vize sınavı not ortalamasına %30 etki edecek. Ders geçme notu alt sınırı ise 35 olacak. Öğrencilerin dönem sonu ortalamasını %30 vize, %70 final sınavları etkileyecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi AÖF online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir. Bu sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınır.

Sınavların online yapılması durumunda pandemi döneminde olduğu gibi sınavların aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor

Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

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