AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün bugün! 2023 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖF kayıt yenileme tarihleri sona eriyor. 13 Şubat'ta başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu noktada halen kayıtlarını yenilememiş olan öğrenciler, ''AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak, online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ekranı, sınav tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar.