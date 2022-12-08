Haberler Yaşam AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:31

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları bu hafta sonu yapılacak. AÖF sınav giriş belgesi öğrenci erişim sistemi üzerinden bütün öğrencilere açılırken, herkesin sınav yerleri belli olmuş durumda. Güz yarıyıl ara sınavlarında öğrencilere her ders için 20'şer soru yöneltilecek. AÖF sınavları ne zaman yapılacak, saat kaçta bitecek sorusu da bu bağlamda yanıt aramakta. Sınava katılırken sınav giriş belgesi ve TC kimlik kartının getirilmesi zorunludur. Peki, AÖF sınavları ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır, nasıl? İşte detaylar…