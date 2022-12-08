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Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:31

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları bu hafta sonu yapılacak. AÖF sınav giriş belgesi öğrenci erişim sistemi üzerinden bütün öğrencilere açılırken, herkesin sınav yerleri belli olmuş durumda. Güz yarıyıl ara sınavlarında öğrencilere her ders için 20'şer soru yöneltilecek. AÖF sınavları ne zaman yapılacak, saat kaçta bitecek sorusu da bu bağlamda yanıt aramakta. Sınava katılırken sınav giriş belgesi ve TC kimlik kartının getirilmesi zorunludur. Peki, AÖF sınavları ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır, nasıl? İşte detaylar…

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgesi öğrencilere bu hafta içerisinde sunuldu. Böylece vize sınavları için öğrenciler hangi okulda sınava gireceğini öğrenebiliyor. Sınavlarda her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacakken, her test için 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav giriş belgesi 2022 alma ekranı

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF ara sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

SINAVA GİRERKEN DİKKAT!

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi ara sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

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