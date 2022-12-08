Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları bu hafta sonu yapılacak. AÖF sınav giriş belgesi öğrenci erişim sistemi üzerinden bütün öğrencilere açılırken, herkesin sınav yerleri belli olmuş durumda. Güz yarıyıl ara sınavlarında öğrencilere her ders için 20'şer soru yöneltilecek. AÖF sınavları ne zaman yapılacak, saat kaçta bitecek sorusu da bu bağlamda yanıt aramakta. Sınava katılırken sınav giriş belgesi ve TC kimlik kartının getirilmesi zorunludur. Peki, AÖF sınavları ne zaman 2022? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır, nasıl? İşte detaylar…