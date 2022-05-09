Haberler Yaşam AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:43

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Sınav tarihinin yaklaşması ile beraber AÖF sınav giriş yerleri için de geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden öğrenciler için bahar dönemi sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden öğrenciler bir yandan da AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna cevap araştırıyor. Peki, 2022 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, Açıköğretim final sınav yerleri ve giriş belgesi hakkında yaşanan son gelişmeler…