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Haberler Yaşam AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:43

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Sınav tarihinin yaklaşması ile beraber AÖF sınav giriş yerleri için de geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden öğrenciler için bahar dönemi sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden öğrenciler bir yandan da AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna cevap araştırıyor. Peki, 2022 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, Açıköğretim final sınav yerleri ve giriş belgesi hakkında yaşanan son gelişmeler…

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Binlerce AÖF'lü öğrenci, sınav giriş belgesi ile ilgili soruglamalarına şimdiden başladı. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan bahar dönemi final sınavı için çalışmalar devam ederken bir yandan da açıköğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu gündeme taşındı. Peki, 2022 AÖF final sınavı sınav giriş belgesi ve yerleri ne zaman açıklanacak, yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavları giriş yerleri henüz belli olmadı. Final sınavından bir hafta önce belli olması bekleniyor.

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AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğrefim 2021 – 2022 bahar dönemi final sınavı 21 – 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2022 Açıköğretim AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
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