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Haberler Yaşam AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri erişime açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖS AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:43

AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri erişime açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖS AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri öğrenci erişimine açmış oldu. Her yıl binlerce kişinin kayıt olduğu ve çoğu zaman çalışan kişilerin katılım sağladığı örgün olmayan bu eğitim ile sadece sınavlara katılarak ve başarılı puanları alarak Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi üzerinden diploma sahibi olabiliyor. Peki, Güz dönemi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri nasıl alınır? Haberimizin devamında yer alan link ile sisteme giriş yaparak belgenizi temin edebilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı.

AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri erişime açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖS AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi öğrencileri AÖF giriş belgesi için bekleyişe başlamıştı ki Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru ile erişime açılmış oldu. Düzenlenen ara sınavlara giriş sırasında öğrencilerin yanlarında mutlaka bulundurması gereken bu belgede aynı zamanda hangi okulda giriş yapacağı da yazmış olacak. Sınavlar 10,11 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Anadolu Üniversitesi Açık öğretim vize sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte AÖF sınav giriş yerleri ve belgesi için Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ekranı!

AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri erişime açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖS AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav takvimine göre güz yarıyılı vize sınavları 10-11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınav giriş belgeleri yayımlandı.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri erişime açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖS AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

10-11 Aralık'ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri erişime açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖS AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

AÖF VİZE SINAV TARİHİ

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri erişime açıldı! Anadolu Üniversitesi AÖS AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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