Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri öğrenci erişimine açmış oldu. Her yıl binlerce kişinin kayıt olduğu ve çoğu zaman çalışan kişilerin katılım sağladığı örgün olmayan bu eğitim ile sadece sınavlara katılarak ve başarılı puanları alarak Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi üzerinden diploma sahibi olabiliyor. Peki, Güz dönemi AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri nasıl alınır? Haberimizin devamında yer alan link ile sisteme giriş yaparak belgenizi temin edebilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı.