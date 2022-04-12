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AÜ AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize sonuçları AÖS sistemi ile sorgula!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:54
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
07:56
AÜ AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize sonuçları AÖS sistemi ile sorgula!
AÖF sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soruları yanıt arıyor. Açıköğretim vize sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS giriş sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖS vize sonuçları ve sınav notu öğrenme ekranı ile 2022 bahar dönemi AÖF sınav sonucu sayfası beklentiyi karşılayacak. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...