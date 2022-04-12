Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları bekleyişi sürüyor. Öğrenciler, 2022 bahar dönemi açıköğretim sınavları için 2-3 Nisan tarihlerinde salonlarda olan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ekranını sık sık ziyaret ediyor. AÖF vize sınav notlarına ulaşmak için AÖS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve linki üzerinden sistemi kontrol edebilirsiniz. İşte AÖF sınav sonuç tarihi ve ekranı...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve erişime açılacağı sonuç ekranı öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sonuçlar genelde sınav tarihinden itibaren iki hafta içerisinde açıklanıyor. İşte sonuçlara erişebileceğiniz AÖF sınav sonuç ekranı;