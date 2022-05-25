Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF final sınavı sonuçları için heyecan dolu bekleyişini sürdürüyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı dönem sonu bitirme sınavları bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşmişti. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilirken "AÖF Açıköğretim final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor. Öğrencilerin not ortalamalarını büyük oranda etkileyen bu sınavların sonuçlarının kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...