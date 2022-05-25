Açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıktan eğitim görmekte olan binlerce öğrenci bahar dönem sonu sınavlarına 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde katılım sağladı. Genellikle sonuçların 10-15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Bu kapsamda kısa süre içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…