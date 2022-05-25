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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:21

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıktan eğitim görmekte olan binlerce öğrenci bahar dönem sonu sınavlarına 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde katılım sağladı. Genellikle sonuçların 10-15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Bu kapsamda kısa süre içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor. Peki, Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF final sınavı sonuçları için heyecan dolu bekleyişini sürdürüyor. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı dönem sonu bitirme sınavları bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşmişti. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilirken "AÖF Açıköğretim final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor. Öğrencilerin not ortalamalarını büyük oranda etkileyen bu sınavların sonuçlarının kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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