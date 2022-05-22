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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:39

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları iki gün boyunca gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2022 Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavlarına katılım gösteren öğrenciler; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sınavların açıklanma tarihi hakkında inceleme yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde dönem sonu sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Peki, AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte sınav sonuç tarihi ve AÖF Öğrenci Girişi ile AÖF sonuç görüntüleme ekranı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları, Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce açıköğretim öğrencisinin gündem konusu oldu. Sınavlara katılım sağlayan ve yaz okuluna kalıp kalmadığını merak eden öğrenciler; 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, final sonuçları kaç gün sonra açıklanır gibi soruların yanıtını araştırıyor. Fakülteden konuyla ilgili yapılan açıklamalar güncel olarak takip edilirken, AÖF sonuçları kaç günde açıklanır sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte AÖF Öğrenci Girişi (AÖS giriş ekranı) ile AÖF final sonucu sorgulama – açıköğretim sınav sonucu öğrenme ekranı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak AÖF sınav sonuçları, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanıyor.

Konuya ilişkin duyuru yapıldığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin sonuçlar açıklandığında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF AÖS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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