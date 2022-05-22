AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları iki gün boyunca gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2022 Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavlarına katılım gösteren öğrenciler; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sınavların açıklanma tarihi hakkında inceleme yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde dönem sonu sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Peki, AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte sınav sonuç tarihi ve AÖF Öğrenci Girişi ile AÖF sonuç görüntüleme ekranı!