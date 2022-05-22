AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları kaç günde açıklanır, 2022 açıköğretim final sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları, Bahar Dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce açıköğretim öğrencisinin gündem konusu oldu. Sınavlara katılım sağlayan ve yaz okuluna kalıp kalmadığını merak eden öğrenciler; 2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, final sonuçları kaç gün sonra açıklanır gibi soruların yanıtını araştırıyor. Fakülteden konuyla ilgili yapılan açıklamalar güncel olarak takip edilirken, AÖF sonuçları kaç günde açıklanır sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte AÖF Öğrenci Girişi (AÖS giriş ekranı) ile AÖF final sonucu sorgulama – açıköğretim sınav sonucu öğrenme ekranı!