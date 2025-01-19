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AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
11:06
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarına giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamasıyla birlikte, 2025 AÖF final sınavı sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı belli olacak. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?