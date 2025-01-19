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Haberler Yaşam AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:06

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarına giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamasıyla birlikte, 2025 AÖF final sınavı sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı belli olacak. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

2025 AÖF final sınav sonuçları için geri sayım başladı. AÖF final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için gözlerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamalarına çevirdi. Peki, 2025 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? İşte, AÖF sonuç sorgulama ekranı!

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

2025 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları başladı.

AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapılıyor.

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AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

AÖF FİNAL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖF güz dönemi final sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek son oturumun ardından sınav soru ve cevaplarınının Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulması bekleniyor.

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

AÖF SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor.

Buna göre, AÖF final sınav sonuçlarının Ocak ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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