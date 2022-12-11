AÖF sınav soruları ve cevapları PDF İNDİR! 2022-2023 AÖF sınav soruları ve cevapları (cevap anahtarı) yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Söz konusu sınavın ardından ders puanlarını hesaplamak isteyen binlerce AÖF öğrencisi, cevap anahtarı için araştırmalarına başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2023 AÖF sınavı cevap anahtarı PDF indir ekranı!