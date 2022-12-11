AÖF sınav soruları ve cevapları PDF İNDİR! 2022-2023 AÖF sınav soruları ve cevapları (cevap anahtarı) yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav soruları ve cevapları gündemdeki yerini koruyor. 10 Aralık'ta başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları 11 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından katılım sağlayan öğrenciler, ''AÖF vize sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arayacak. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2022-2023 AÖF sınav soruları ve cevapları PDF indir ekranı…