AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

AÖF GÜZ VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI ZAMAN YAYINLANIR?

2021-2022 AÖF sınavları bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Sınav sorularının açıklanması için de tüm oturumların tamamlanması beklenecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından, AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU VE CEVAPLARINA NASIL ERİŞİLİR?

AÖF sınavlarından bir kaç gün sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlanıyor. Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.