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Haberler Yaşam AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.11.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 07:54

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF soruları ve cevapları araştırmasına devam ediyor. 27-28 Kasım tarihlerinde Açıköğretim vize sınavlarının ardından soru ve cevapları ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Cumartesi ve pazar günü toplamda dört oturumda düzenlenen sınavlardan çıkan öğrenciler, güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorulara eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişim sağlayacak. Peki AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? İşte yanıtı…

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

AÖF sınav soruları ve cevapları an itibariyle binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından Açıköğretim Fakültesi vize sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açılacak. AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanması bekleniyor. Peki AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

AÖF GÜZ VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI ZAMAN YAYINLANIR?

2021-2022 AÖF sınavları bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Sınav sorularının açıklanması için de tüm oturumların tamamlanması beklenecek. Tüm sınavların tamamlanmasının ardından, AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU VE CEVAPLARINA NASIL ERİŞİLİR?

AÖF sınavlarından bir kaç gün sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlanıyor. Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

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AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI

AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?
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