Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF soruları ve cevapları araştırmasına devam ediyor. 27-28 Kasım tarihlerinde Açıköğretim vize sınavlarının ardından soru ve cevapları ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Cumartesi ve pazar günü toplamda dört oturumda düzenlenen sınavlardan çıkan öğrenciler, güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorulara eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişim sağlayacak. Peki AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? İşte yanıtı…