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Haberler Yaşam AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi
Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:50

AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav tarihlerine az bir süre kaldı. Söz konusu sınava katılım gösterecek olanlar "AÖF sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt ararken aynı zamanda AÖF sınav giriş belgesini de öğrenmek istiyor. Peki; AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte AÖF sınav tarihleri 2022!

AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav tarihleri Mayıs ayının son haftası düzenlenecek. Söz konusu sınava katılım gösterecek olanlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken "AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri belli oldu mu?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte AÖF sınav tarihleri 2022!

AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi

AÖF FİNAL TAKVİMİ

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

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AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. AÖF sınav yerleri belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

AÖF SINAVLARI NASIL UYGULANACAK?

AÖF sınavları yüz yüze uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI 2022 NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi
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