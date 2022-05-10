Haberler Yaşam AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi

Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:50

AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları takvimi ile giriş belgesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav tarihlerine az bir süre kaldı. Söz konusu sınava katılım gösterecek olanlar "AÖF sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt ararken aynı zamanda AÖF sınav giriş belgesini de öğrenmek istiyor. Peki; AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte AÖF sınav tarihleri 2022!