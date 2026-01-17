AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açıköğretim final sonuç tarihi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bitirme sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Ders başarı puanının yüzde 70'ini etkileyen bu sınavın sonuçları ise şimdiden öğrencilerin gündeminde yer tutuyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?