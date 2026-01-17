Haberler
Yaşam
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açıköğretim final sonuç tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:50
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açıköğretim final sonuç tarihi belli oldu mu?
AÖF final sınavları, takvimde belirtildiği üzere 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Oturumlar henüz tamamlanmasa da şimdiden gözler sonuç tarihi için fakülteye çevrildi. 2026 final sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava giren yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?