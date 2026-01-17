Türkiye'nin en iyi haber sitesi
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açıköğretim final sonuç tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:50

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açıköğretim final sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖF final sınavları, takvimde belirtildiği üzere 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Oturumlar henüz tamamlanmasa da şimdiden gözler sonuç tarihi için fakülteye çevrildi. 2026 final sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava giren yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bitirme sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Ders başarı puanının yüzde 70'ini etkileyen bu sınavın sonuçları ise şimdiden öğrencilerin gündeminde yer tutuyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuç tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönemler referans alındığında, sonuçların sınav tarihinden sonraki 2-3 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.