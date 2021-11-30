Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler AÖF sonuçları ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sona eren açık üniversite güz dönemi vize sınavlarının ardından binlerce kişi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, Açıköğretim sınav sonuçlarına nereden bakılır sorusuna yanıt arıyor. 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen Güz Yarıyılı Ara Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar 3 (üç) iş günü içinde öğrenci otomasyonu üzerinden yapılabilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…