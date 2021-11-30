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Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:16

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler AÖF sonuçları ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sona eren açık üniversite güz dönemi vize sınavlarının ardından binlerce kişi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, Açıköğretim sınav sonuçlarına nereden bakılır sorusuna yanıt arıyor. 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen Güz Yarıyılı Ara Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar 3 (üç) iş günü içinde öğrenci otomasyonu üzerinden yapılabilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 27-28 Kasım'da sona eren sınavların ardından gözler sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları on beş gün içerisinde ilan ediliyor. AÖF sonuçları AÖF mobil uygulaması ya da remi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Buna göre; AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?2021 Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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