Haberler
Yaşam
AÖF SORU-CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav soru cevap anahtarı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
13:31
AÖF SORU-CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav soru cevap anahtarı yayınlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınav maratonunun başlamasıyla birlikte, öğrenciler AÖF sınav soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Final oturumlarının tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak resmi açıklama ile birlikte soru kitapçıkları ve cevap anahtarları PDF formatında erişime açılacak. Peki, AÖF 2025 final sınav soruları ve cevapları ne zaman paylaşılacak? AÖF cevap anahtarı görüntüleme ekranı ve detaylar için işte merak edilenler...