AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Üç oturumlu AÖF sınavları ardından puanlarını hesaplayabilmek ve ders geçme durumlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak. Kitapçıklar anadolu.edu.tr adresi adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖF cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları PF indir ekranı…