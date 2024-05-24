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AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
15:55
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF final sınavları 3 oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Sınavın değerlendirmesinde 4 yanlış 1 doğru yanıtı götürecek. Dönem sonu sınav sonuçları not ortalamasına yüzde 70 etki edecek. Peki; Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.