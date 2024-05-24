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Haberler Yaşam AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:55

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF final sınavları 3 oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Sınavın değerlendirmesinde 4 yanlış 1 doğru yanıtı götürecek. Dönem sonu sınav sonuçları not ortalamasına yüzde 70 etki edecek. Peki; Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Üç oturumlu AÖF sınavları ardından puanlarını hesaplayabilmek ve ders geçme durumlarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak. Kitapçıklar anadolu.edu.tr adresi adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖF cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları PF indir ekranı…

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav tarihleri belli oldu.

AÖF final sınavları, 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapılacak.

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

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AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF ARA SINAV OTURUMLARI VE SAATLERİ

25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30

25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00

26 Mayıs 2024 Pazar saat: 15.00

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF final sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandıktan sonra üniversitenin sosyal medya hesabından veya resmi internet sayfası üzerinden duyuru yapılacak.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak AÖF cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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