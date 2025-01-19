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AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI 2025: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF soruları cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
19:03
AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI 2025: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF soruları cevap anahtarı yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi dönem sonu sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Tüm oturumların ardından gözler AÖF soruları ve cevapları için öğrenci sistemine dönmüş durumda. AÖS öğrenci sisteminden AÖF cevap anahtarı araştırmalarına başlayan öğrenciler ekran başında. Peki; 2025 AÖF final soruları açıklandı mı, ne zaman yayımlanır, nereden öğrenilir?