AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI 2025: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF soruları cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2025

AÖF final soruları ve cevap anahtarı genel olarak sınavdan bir gün sonra yayımlanıyor. Konuyla ilgili Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/) takip ediliyor.