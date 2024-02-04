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AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 26.07.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
10:05
AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması
Beklenen YKS tercihleri başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden gerçekleşen tercih başvurularında üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündeme geldi. Eğitimini uzaktan tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF taban puanları 2024 listesini de kontrol etmeyi unutmuyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri araştırılıyor. İşte, AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları hakkında merak edilenler...