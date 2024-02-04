AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması

AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri YKS tercih kılavuzu üzerinden kontrol ediliyor. Önlisans veya lisans eğitimlerini açık ve uzaktan tamamlamak isteyen öğrenci adayları üniversitelerin AÖF bölümlerine ve açıköğretim taban puanlarına odaklandı. İşte, AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları 2024...