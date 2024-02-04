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Haberler Yaşam AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 26.07.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:05

AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması

Beklenen YKS tercihleri başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden gerçekleşen tercih başvurularında üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündeme geldi. Eğitimini uzaktan tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF taban puanları 2024 listesini de kontrol etmeyi unutmuyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri araştırılıyor. İşte, AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları hakkında merak edilenler...

AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması

AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri YKS tercih kılavuzu üzerinden kontrol ediliyor. Önlisans veya lisans eğitimlerini açık ve uzaktan tamamlamak isteyen öğrenci adayları üniversitelerin AÖF bölümlerine ve açıköğretim taban puanlarına odaklandı. İşte, AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları 2024...

AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

YKS tercih tarihleri ÖSYM üzerinden başladı. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile belli oldu.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024

Açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi açıköğretim bölümlerinin AÖF taban puanları sorgulanıyor. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre hedefledikleri 2 yıllık - 4 yıllık önlisans ve lisans bölümünü tercih ediyor.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması

AUZEF BÖLÜMLERİ NELER?

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AÖF taban puanları 2024: 2-4 yıllık önlisans - lisans açıköğretim bölümleri ve AUZEF, ATA AÖF, AÖF taban puanları, başarı sıralaması

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

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