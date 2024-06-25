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AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:05
AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 güz ve bahar dönemi sınavları tamamladı. Öğrenciler tarafından yaz okulu takvimi sorgulanmaya başladı. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Adaylar kayıt işlemlerini 2024 AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt kılavuzunu kullanarak gerçekleştirecek. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve detaylar