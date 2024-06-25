Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:05

AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 güz ve bahar dönemi sınavları tamamladı. Öğrenciler tarafından yaz okulu takvimi sorgulanmaya başladı. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Adaylar kayıt işlemlerini 2024 AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt kılavuzunu kullanarak gerçekleştirecek. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve detaylar

AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?

AÖF takvimi yayımlandı. Üniversite eğitimlerine uzaktan devam eden binlerce öğrenci dönemin bitmesinin ardından "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. Yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.
GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir

AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 2024 || AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti kaç TL?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt tarihinin son günü saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.
AÖF YAZ OKULU BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA