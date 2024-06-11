AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi dönem başında yayımlanmıştı. Söz konusu takvimde AÖF yaz okulu sınav tarihi bilgisine de yer verilmişti. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci dönemin bitmesinin ardından "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?