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Haberler Yaşam AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:12

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 güz ve bahar dönemi sınavları tamamlandı. Şimdi ise yaz okulu takvimi araştırılmaya başlandı. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. Adaylar kayıt işlemlerini 2024 AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024 bilgileri.

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi dönem başında yayımlanmıştı. Söz konusu takvimde AÖF yaz okulu sınav tarihi bilgisine de yer verilmişti. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci dönemin bitmesinin ardından "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Dönem sonu ve ara sınav ortalamasına göre başarısız dersi bulunanlar AÖF yaz okulu sınavlarına katılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 01-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Ağustos'ta sona erecek.

Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimiyle ilgili talepler dikkate alınmaz.

Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçimi sonucunda; alacağı dersler, ödeme bilgisi ve sınav tarihi bilgisi yer almaktadır.

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