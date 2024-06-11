AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ücreti 2024: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi?

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.
Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimiyle ilgili talepler dikkate alınmaz.
Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçimi sonucunda; alacağı dersler, ödeme bilgisi ve sınav tarihi bilgisi yer almaktadır.