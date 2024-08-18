AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
21:06
Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü tamamlanan sınav sonrası adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden sonuç araştırmalarına başladı. Bu kapsamda adaylar, son dakika Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır, bugün mü? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…