AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.