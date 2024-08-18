Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:06

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü tamamlanan sınav sonrası adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden sonuç araştırmalarına başladı. Bu kapsamda adaylar, son dakika Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır, bugün mü? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları geride kaldı. Tek oturumda gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavına katılım sağlayan binlerce aday aldıkları puanı öğrenebilmek için sonuç ekranına odaklandı. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda, soru ve cevap anahtarı için de araştırmalar hız kazandı. Peki, | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı aosogrenci.anadolu.edu.tr…

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi.

7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katıldı. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevapları yayımlanmadı.

AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevaplarının 1 hafta içerisinde erişime açılacak tahmin ediliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA EKRANI | Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

SON DAKİKA