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AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
16:45
AÖF yaz okulu kayıt işlemleri bugün son buluyor. Başarısız oldukları dersleri yaz okulunda almak isteyen öğrenciler, ders seçim ve kayıt işlemlerini tamamladı. Sınav takvimi için yapılan açıklamaları takip eden öğrenciler, Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihleri…