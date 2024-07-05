AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınav takvimi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak sorusu da böylece yanıt buldu. 1-5 Temmuz tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, bu yıl yaz okulu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri…