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Haberler Yaşam AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 16:45

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri bugün son buluyor. Başarısız oldukları dersleri yaz okulunda almak isteyen öğrenciler, ders seçim ve kayıt işlemlerini tamamladı. Sınav takvimi için yapılan açıklamaları takip eden öğrenciler, Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihleri…

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınav takvimi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak sorusu da böylece yanıt buldu. 1-5 Temmuz tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, bu yıl yaz okulu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri…

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

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AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?
Yaz okulu kayıtları ise 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak.

Öğrenciler, ders seçimlerini 5 Temmuz 2024 saat 22:00'ye kadar tamamlayabilirler.

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLUYOR?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihleri: 2024 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

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