AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2024 sorusu gündemdeki yerini aldı. Güz ve bahar dönemi fark etmeksizin derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders almak isteyen binlerce açıköğretim öğrencisi Ağustos ayında düzenlenecek tek oturumlu sınava katılım sağlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ve tüm detaylar…