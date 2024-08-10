Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
15:47
AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Ağustos ayında gerçekleştirilecek sınavlara güz ve bahar dönemi fark etmeksizin başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen adaylar katılım sağlıyor. Toplam 6 hafta süren yaz okulu derslerinin ardından düzenlenecek sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri ve tüm detaylar...