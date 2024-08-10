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Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:47

AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Ağustos ayında gerçekleştirilecek sınavlara güz ve bahar dönemi fark etmeksizin başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen adaylar katılım sağlıyor. Toplam 6 hafta süren yaz okulu derslerinin ardından düzenlenecek sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri ve tüm detaylar...

AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2024 sorusu gündemdeki yerini aldı. Güz ve bahar dönemi fark etmeksizin derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders almak isteyen binlerce açıköğretim öğrencisi Ağustos ayında düzenlenecek tek oturumlu sınava katılım sağlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ve tüm detaylar…

AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.

Sınav giriş belgelerine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

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AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu dersleri 1 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yaz okulu sınavına katılacak.

AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

YAZ OKULU SINAVININ KATKISI
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULU 2024 SINAV TARİHLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ! AÖF Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman?

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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