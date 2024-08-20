AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF yaz okulu sonuçları sorgulama öğrenci ekranı takip ediliyor. Açıköğretim öğrencileri yaz okulunda geçemedikleri dersler için yeniden şanslarını değerlendirdi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar AÖS ekranını kontrol ediyor. Peki; 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?