Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:21
AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. 17 Ağustos tarihinde tamamlanan sınav sonrası derslerden geçip geçmediklerini öğrenmek isteyen öğrenciler sonuç açıklamasını bekliyor. Peki; 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖS öğrenci sistemi giriş ekranı...