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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:21

AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. 17 Ağustos tarihinde tamamlanan sınav sonrası derslerden geçip geçmediklerini öğrenmek isteyen öğrenciler sonuç açıklamasını bekliyor. Peki; 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖS öğrenci sistemi giriş ekranı...

AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF yaz okulu sonuçları sorgulama öğrenci ekranı takip ediliyor. Açıköğretim öğrencileri yaz okulunda geçemedikleri dersler için yeniden şanslarını değerlendirdi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar AÖS ekranını kontrol ediyor. Peki; 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU SINAVI TAMAMLANDI!

AÖF yaz okulu takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulandı.

Sınavda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi.

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AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ öğrenci sisteminden öğrenilecek.

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AÖF YAZ OKULU SONUÇ SORGULAMA AÖS EKRANI: 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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