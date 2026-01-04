Haberler
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇ TAKVİMİ: MEB Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 04.01.2026 00:19
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...