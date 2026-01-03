AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav süreci sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına katılan adaylar, AÖL sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağını ve sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar doğrultusunda sonuç tarihi netlik kazandı. Peki, AÖL sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak?