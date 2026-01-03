Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2026 18:39

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

  • ABONE OL
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınav süreci sona erdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına katılan adaylar, AÖL sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağını ve sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar doğrultusunda sonuç tarihi netlik kazandı. Peki, AÖL sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler /T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tıklayınız.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?