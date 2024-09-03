AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL SINAV KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden; öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecektir.