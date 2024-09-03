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Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 16:00

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav programını yayınladı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci arama motorlarında açık öğretim lisesi sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim - öğretim 1. dönem sınavlarının takvimini kamuoyuna duyurdu. Sınava katılacak adayların yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihine kadar yapması gerekiyor. Katılım ücreti 300 TL olarak belirlenen sınava adayların ilgisi oldukça büyük. İşte, AÖL 2024 - 2025 sınav programı ve sınava giriş belgeleri hakkındaki ayrıntılar haberin devamında...

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL SINAV KAYITLARI NE ZAMAN?
Açık öğretim okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden; öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihi mesai bitimine kadar yaptırabilecektir.

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AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00
2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00
3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ve NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?
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