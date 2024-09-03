Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
16:00
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ | MEB açık lise sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgesi yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav programını yayınladı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci arama motorlarında açık öğretim lisesi sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?