Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:52

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar başladı. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldı ve vatandaşlar AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "AÖL sınav tarihleri açıklandı" açıklaması bekleniyor. Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarının bitmesine az bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak yüz yüze mi? İşte Açık Öğretim Lisesi hakkında detaylar

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi? sorusu kayıt yenilemesini gerçekleştirmiş öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri 2023 hakkında araştırma öğrenciler tarafından beklenmekte. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönemi kayıt yenileme ile ilk kayıt iş ve işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzattı.

Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları Mart ayında online olarak düzenlenmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıtların Nisan ayına sarkması sebebiyle sınav takviminde değişiklik olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2. dönem yeni sınav takvimini açıklamadı.

Kayıtların Nisan ayının ilk haftası bitecek olması sebebiyle sınavların Mayıs ayında yapılması üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.

SON DAKİKA