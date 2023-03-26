Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:52

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB sınav takvimi 2023 ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar başladı. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldı ve vatandaşlar AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "AÖL sınav tarihleri açıklandı" açıklaması bekleniyor. Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarının bitmesine az bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak yüz yüze mi? İşte Açık Öğretim Lisesi hakkında detaylar