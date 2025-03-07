Haberler
Yaşam
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
16:35
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini açıkladı. Birinci dönem sınavları Aralık ayında tamamlanırken, yeni döneme hazırlanan adaylar sınav tarihlerine odaklandı. Uzaktan lise eğitimine devam eden öğrenciler, başarılı bir sonuç elde edebilmek için yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte güncel sınav takvimi ve merak edilen ayrıntılar…