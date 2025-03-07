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Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:35

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini açıkladı. Birinci dönem sınavları Aralık ayında tamamlanırken, yeni döneme hazırlanan adaylar sınav tarihlerine odaklandı. Uzaktan lise eğitimine devam eden öğrenciler, başarılı bir sonuç elde edebilmek için yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte güncel sınav takvimi ve merak edilen ayrıntılar…

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav süreci yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açık lise kapsamında eğitim gören adaylar, sınav takvimine göre çalışmalarını planlarken, güncel duyuruları da yakından takip ediyor. Peki; Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman? İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihleri.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde okullarda, basılı evrak ile yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, bu tarihlerde sınavlara katılacak ve yüz yüze sınav sürecine dahil olacak.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL E-SINAVLAR NE ZAMAN?
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?