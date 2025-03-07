AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: MEB takvimi paylaştı! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav süreci yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açık lise kapsamında eğitim gören adaylar, sınav takvimine göre çalışmalarını planlarken, güncel duyuruları da yakından takip ediyor. Peki; Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman? İşte, AÖL 2. dönem sınav tarihleri.