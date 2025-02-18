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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
16:39
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihlerini açıkladı. Uzaktan eğitimle lise eğitimine devam eden binlerce öğrenci 2. dönemin başlamasıyla birlikte yaklaşan sınav tarihine odaklanarak hazırlıklarını hızlandırdı. Öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenmek ve buna göre planlama yapmak için MEB'in açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Peki; 2025 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak?