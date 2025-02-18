AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Uzaktan eğitimle lise eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte sınav tarihlerini öğrenip buna göre çalışma planı oluşturmak için MEB'in açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi hakkında detaylar.