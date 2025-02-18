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Haberler Yaşam AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:39

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihlerini açıkladı. Uzaktan eğitimle lise eğitimine devam eden binlerce öğrenci 2. dönemin başlamasıyla birlikte yaklaşan sınav tarihine odaklanarak hazırlıklarını hızlandırdı. Öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenmek ve buna göre planlama yapmak için MEB'in açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Peki; 2025 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Uzaktan eğitimle lise eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte sınav tarihlerini öğrenip buna göre çalışma planı oluşturmak için MEB'in açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi hakkında detaylar.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde okullarda, basılı evrak ile yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, bu tarihlerde sınavlara katılacak ve yüz yüze sınav sürecine dahil olacak.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?

AÖL E-SINAVLAR NE ZAMAN?
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2025: MEB takvimi duyurdu! Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ne zaman?
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