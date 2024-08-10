Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
15:43
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu MEB'ten bekleniyor. 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenen AÖL sınavları Ağustos ayında erişime açılacak. Bu kapsamda 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...