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Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:43

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu MEB'ten bekleniyor. 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenen AÖL sınavları Ağustos ayında erişime açılacak. Bu kapsamda 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 sorusu gündemdeki yerini aldı.. 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için geri sayımda sona geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre açık lise sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanacak. Peki, MEB ile 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2024 AÖL sınav sonuçları sorgulama…

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.

Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları değerlendirmelerin ardından Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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