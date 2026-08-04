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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:06
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL 3. dönem sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Açık lise sonuçlarına erişmek isteyen öğrenciler, duyurunun ardından sınav puanlarını ve ders durumlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MEB sorgulama ekranı…