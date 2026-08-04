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Giriş Tarihi: 04.08.2026 15:06

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL 3. dönem sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Açık lise sonuçlarına erişmek isteyen öğrenciler, duyurunun ardından sınav puanlarını ve ders durumlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MEB sorgulama ekranı…

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı

AÖL 3. dönem sınav sonuçları için MEB tarafından ilan edilen tarih yaklaşıyor. Öğrenciler, sonuç ekranı erişime açıldığında kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını, doğru-yanlış sayılarını ve başarı durumlarını inceleyebilecek.

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı

AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sonuçları, MEB Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenecek. Öğrencilerin sisteme öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak giriş yapması gerekecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuç bilgileri bölümünden derslere ait puanlar, başarı durumu ve kazanılan krediler incelenebilecek.

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

AÖL sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 takvim günü içinde yapılabilecek. Öğrencilerin itiraz ücretini belirtilen bankalardan birine yatırdıktan sonra MEB e-İtiraz Modülü üzerinden başvuru yapması gerekecek. Dilekçe, e-posta veya faks yoluyla gönderilen itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular en geç 10 takvim günü içinde incelenerek sonuç, e-İtiraz Modülü üzerinden bildirilecek.

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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı

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