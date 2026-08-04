AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açık lise sonuçları nasıl öğrenilir? MEB sonuç sorgulama ekranı

AÖL 3. dönem sınav sonuçları için MEB tarafından ilan edilen tarih yaklaşıyor. Öğrenciler, sonuç ekranı erişime açıldığında kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını, doğru-yanlış sayılarını ve başarı durumlarını inceleyebilecek.