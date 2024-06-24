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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav yerleri duyuruldu mu, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:37
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav yerleri duyuruldu mu, nereden öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı 3. dönem sınavları aol.meb.gov.tr adresinde duyurulacak. 2. dönem sınavları geride kalırken iki dönemde de eksik dersleri kalanlar, başarısız derlserini kurtarmak isteyenler için Açık Lise 3. dönem sınavları uygulanacak. Sınava girecek öğrenciler AÖL 3. dönem sınav giriş yerlerini sorguluyor. Lise öğrenimine uzaktan eğitimle devam edenler Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır araştırmasına başladılar. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi