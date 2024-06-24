AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav yerleri duyuruldu mu, nereden öğrenilir?

AÖL 3.dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınavlar temmuz ayında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemlerini geçekleştiren adaylar 3. dönem sınavları için araştırmalara başladı. 3. dönem sınavları için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? araştırmasına başladı. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2024? 3. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar