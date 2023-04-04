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Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:57

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Lise sınavları ne zaman, sınavlar online mı yüz yüze mi olacak sorusu öğrenci ve ebeveynleri tarafından aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihi dün akşam itibariyle bitti ve herkesin gözü AÖL sınav tarihleri 2023'te. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi sınav takvimi üzerinden adaylar AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Geçtiğimiz dönemlerde sınavların çevrimiçi yapılmasından ötürü AÖL sınavları online mı yüz yüze mi sorusu da arama motorlarına yöneltiliyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman 2023, hangi tarihlerde? İşte detaylar

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi soruları öğrenciler tarafından yanıt arıyor. 2. dönem kayıt yenileme tarihleri sona erdi ve sınavlar için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan tarihinde sona erdi. İşte AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında detaylar

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.

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