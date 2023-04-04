Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:57

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: Açık Lise sınavları ne zaman, MEB AÖL sınavların online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Lise sınavları ne zaman, sınavlar online mı yüz yüze mi olacak sorusu öğrenci ve ebeveynleri tarafından aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihi dün akşam itibariyle bitti ve herkesin gözü AÖL sınav tarihleri 2023'te. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi sınav takvimi üzerinden adaylar AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Geçtiğimiz dönemlerde sınavların çevrimiçi yapılmasından ötürü AÖL sınavları online mı yüz yüze mi sorusu da arama motorlarına yöneltiliyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman 2023, hangi tarihlerde? İşte detaylar