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Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 21:57

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar öğrenciler ve ebeveynleri tarafından araştırılıyor. MEB, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını bildirirken, öğrenciler AÖL sınavları ne zaman, hangi günler arasında sorusuna yanıt arıyor. AÖL sınav tarihleri 2023 için bekleyiş sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden kayıtlar gelecek haftaya kadar devam edecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri 2023 hakkında araştırma öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmakta. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman 2023? AÖL sınavları ne zaman, online mı? İşte detaylar

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.

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