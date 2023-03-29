Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 21:57

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak, kayıt yenileme sona erdi mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar öğrenciler ve ebeveynleri tarafından araştırılıyor. MEB, AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığını bildirirken, öğrenciler AÖL sınavları ne zaman, hangi günler arasında sorusuna yanıt arıyor. AÖL sınav tarihleri 2023 için bekleyiş sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden kayıtlar gelecek haftaya kadar devam edecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar