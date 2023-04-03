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Haberler Yaşam 2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 22:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 22:06

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi sınav takvimi araştırılmaya başladı. AÖL sınav tarihleri 2023 öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Deprem nedeniyle ikinci dönem kayıt yenileme tarihlerini uzatan MEB tarafından sınav açıklaması bekleniyor. AÖL açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. İlk dönem sınavları Aralık ayında tamamlandı. Şimdi AÖL 2. Dönem sınav tarihi araştırılıyor. Peki, AÖL açık lise sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak? İşte, tüm detaylar…

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?

AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak soruları gündemdeki yerini aldı. MEB Açıköğretim Lisesi 2. sönem sınav tarihi araştırılıyor. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler Milli Eğitim sınav takvimi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. AÖL sınav tarihleri 2023 arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kayıt yenileme sonrası takvimin uygulamaya koyulması bekleniyor. Peki, AÖL açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar...

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

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2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?

AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.

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