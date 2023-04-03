2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi sınav takvimi araştırılmaya başladı. AÖL sınav tarihleri 2023 öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Deprem nedeniyle ikinci dönem kayıt yenileme tarihlerini uzatan MEB tarafından sınav açıklaması bekleniyor. AÖL açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. İlk dönem sınavları Aralık ayında tamamlandı. Şimdi AÖL 2. Dönem sınav tarihi araştırılıyor. Peki, AÖL açık lise sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak? İşte, tüm detaylar…