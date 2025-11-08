Türkiye'nin en iyi haber sitesi
AÖL sınav takvimi: 2025-2026 MEB takvimi ile açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem sınav takvimi ışığında Açık Öğretim Lisesi sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Açık lise öğrencilerinin yılda 3 dönem halinde katıldığı sınavlarla ilgili olarak açık lise sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyordu. İşte 2025-2026 MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri.

AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Öğrencilerin açık lise sınavları ne zaman yapılacak sorusuyla mercek altına aldığı 2025-2026 MEB takvimi kapsamında detaylar netlik kazandı. İşte AÖL sınav tarihleri ve aralık ayında yapılması planlanan oturumlara ilişkin detaylar.

AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları,

Üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav maratonu, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki oturumla başlayacak;

21 Aralık Pazar günü ise saat 10:00'daki üçüncü ve son oturum ile tamamlanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacaktır.