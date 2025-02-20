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AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:20
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri binlerce öğrencinin gündeminde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 2. dönem sınav takvimini duyurdu ve sınav giriş belgelerinin ne zaman alınabileceği de netleşti. Lise eğitimine uzaktan devam eden binlerce öğrenci, yaklaşan sınavlara odaklanarak çalışmalarını hızlandırdı. Bilindiği üzere, açık lise sınavları MEB tarafından belirlenen merkezlerde, merkezi sistemle ve test formatında gerçekleştiriliyor. Peki; Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?