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Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:20

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri binlerce öğrencinin gündeminde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 2. dönem sınav takvimini duyurdu ve sınav giriş belgelerinin ne zaman alınabileceği de netleşti. Lise eğitimine uzaktan devam eden binlerce öğrenci, yaklaşan sınavlara odaklanarak çalışmalarını hızlandırdı. Bilindiği üzere, açık lise sınavları MEB tarafından belirlenen merkezlerde, merkezi sistemle ve test formatında gerçekleştiriliyor. Peki; Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Belirlenen tarihlerde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavlarda, her ders için 10 sorudan oluşan testler uygulanacak ve adaylara her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Açık lise öğrencileri, yaklaşan sınavlara hazırlanmak için çalışmalarına hız verirken tarihler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ikinci dönem sınavı oturum bilgisini paylaştı. 2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri şu şekilde;

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖL E-SINAVLAR NE ZAMAN?
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.

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