AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Belirlenen tarihlerde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavlarda, her ders için 10 sorudan oluşan testler uygulanacak ve adaylara her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Açık lise öğrencileri, yaklaşan sınavlara hazırlanmak için çalışmalarına hız verirken tarihler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak?