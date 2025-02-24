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AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
15:19
AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen sınav tarihleri, açık lise öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Sınavlar, Türkiye genelindeki 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 2. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?