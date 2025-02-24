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Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 15:19

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen sınav tarihleri, açık lise öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Sınavlar, Türkiye genelindeki 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖL 2. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem tarihleri merak ediliyor. İşte, MEB tarafından belirlenen AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, öğrencilerin belirlenen okullarda basılı evrak ile yüz yüze katılım sağlayacağı şekilde uygulanacak. AÖL öğrencileri, belirtilen tarihlerde sınavlarını tamamlayarak değerlendirme sürecine dahil olacak.

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AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri şu şekilde;

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak öğrencilerin, sınav giriş belgelerini sınav tarihinden önce almaları gerekmektedir.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine AÖL Öğrenci Giriş Sistemi üzerinden erişebilirler. Sınava katılım için bu belge zorunlu olduğundan, öğrencilerin çıktısını alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları önemlidir.

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?
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