AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınava giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem tarihleri merak ediliyor. İşte, MEB tarafından belirlenen AÖL sınav tarihleri...