AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda Aralık ayında yapılacak. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce aday, tam tarihi öğrenmek için ''Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor Peki, Açık Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak; AÖL sınavları yüz yüze mi online mı olacak? İşte, MEB ile 2022-2023 1. dönem AÖL sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar…