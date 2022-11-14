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Haberler Yaşam AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:14

AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda Aralık ayında yapılacak. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce aday, tam tarihi öğrenmek için ''Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor Peki, Açık Lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak; AÖL sınavları yüz yüze mi online mı olacak? İşte, MEB ile 2022-2023 1. dönem AÖL sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar…

AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken AÖL sınav tarihleri takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Lise eğitimini açıktan sürdüren adaylar, Aralık ayına kısa süre kala tam tarihi öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. AÖL sınavları net tarihi ile beraber sınavların online olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte, MEB takvimi ile 2022-2023 Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları tarihleri…

AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

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AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.

Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÖL sınav tarihleri yayında! 2022-2023 MEB ile Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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