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Haberler Yaşam AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 08.01.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 20:52

AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri

Açık lise öğrencileri, bu yıl yapılacak olan sınavlara ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri; MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuyla araştırılıyor. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların yapılış şekli de merak edilenler arasında yer alıyor. AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri ve sınavların yapılış yöntemi hakkında genel bilgiler…

AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri

AÖL sınavları için geri sayım başlarken öğrenciler sınav tarihlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuyla araştırılan tarihler için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi olacak soruları da Bakanlık'tan açıklama beklenen konular arasında yer alıyor. İşte AÖL sınavları hakkında son durum ve güncel bilgiler…

AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

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AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri

AÖL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK, NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri

AÖL E-SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK NE KADAR SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlarda kaç soru sorulacağına ve ne kadar süreceğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Bakanlık tarafından sınav öncesi uygulama kılavuzu öğrenciler için paylaşılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet alabilmek için düzenlenen merkezi sınavların yerine e-Sınavlara geçiş yaparken soru sayısında bir değişiklik yapmamıştı. Bu bilgi dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi sınavlarında, sorumlu olunan her ders için 20 soru sorulması ön görülürken, sınav süresinin 30 dakika olması bekleniyor.

AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri

MEB AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Açık Öğretim Liselerinde eğitim alan ve 2. dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmak zorundadır. Kayıtlarını yeniletmeyen öğrenciler sınavlara katılamazlar. MEB'in yayınladığı takvime göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 mesai bitimine kadar devam edecektir. Kayıt yenileme işlemleri kayıt ücret ve ders seçimi ile gerçekleştirilir.

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