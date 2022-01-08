AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri

Açık lise öğrencileri, bu yıl yapılacak olan sınavlara ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri; MEB açık lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorusuyla araştırılıyor. Sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların yapılış şekli de merak edilenler arasında yer alıyor. AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi sorusu da bu kapsamda yanıt arıyor. İşte 2022 AÖL açık lise sınav tarihleri ve sınavların yapılış yöntemi hakkında genel bilgiler…