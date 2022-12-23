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Haberler Yaşam AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1.Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 07:37

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1.Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren!

Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem sınavları tamamlandı. Şimdi ise binlerce katılımcı AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri yapıyor. MEB AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ekranı üzerinden online olarak gerçekleştirilen sınavın ardından gözler AÖL sonuçları için gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki; 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB ile duyurulacak.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1.Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren!

AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasında. Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi AÖL sonuçları için bekleyişe geçti. Sınavların 20 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmasının ardından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Lise 2022 AÖL sonuçları hakkında bilgiler.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1.Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren!

AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1.Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren!

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1.Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren!

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir zaman paylaşımı gelmedi ancak önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1.Dönem 2022 AÖL sınav sonuçları MEB ile öğren!
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