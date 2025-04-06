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Haberler Yaşam AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 23:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 23:38

AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. dönem sınavlarının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bu sınavların sonuçları Nisan ayında açıklanacak. Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren sonuçlarını AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. MEB'in duyurusuna göre, Nisan ayında erişime açılacak olan sonuçlar, öğrencilerin gündeminde. Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrenciler notlarını ve ders durumlarını detaylı olarak öğrenebilecekler. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte, MEB duyuruları!

AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Mart Pazar günü yapılan 3. oturumla tamamlandı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da duyurulacak.

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AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav sonuçlarını "aolweb.meb.gov.tr" adresinden veya e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. Öğrenciler, ders bazında doğru-yanlış sayılarını ve not ortalamalarını da sistem üzerinden detaylı şekilde görebilecek.

AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler şu adımları izleyebilir:

  • https://aolweb.meb.gov.tr adresine giriş yapın.
  • T.C. kimlik numaranız ve öğrenci şifrenizle sisteme giriş yapın.
  • Ana sayfada "Sınav Sonuçları" sekmesini seçerek sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.
AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?