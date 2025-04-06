AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB’de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. MEB'in duyurusuna göre, Nisan ayında erişime açılacak olan sonuçlar, öğrencilerin gündeminde. Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrenciler notlarını ve ders durumlarını detaylı olarak öğrenebilecekler. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte, MEB duyuruları!