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AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
23:38
AÖL sonuçları açıklandı mı? Gözler MEB'de! AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. dönem sınavlarının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bu sınavların sonuçları Nisan ayında açıklanacak. Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren sonuçlarını AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?