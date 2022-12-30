AÖL sınav sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'ta sona erdi. Şimdi sıra sonuç aşamasına geldi. Söz konusu sınava AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılım sağlayan adaylar, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri yine AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, MEB tarihi duyurdu mu? İşte 2022 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı…