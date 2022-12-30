AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlar online olarak düzenlendiği için Milli Eğitim Bakanlığının sınav sonuçlarını erken erişime açması bekleniyor.