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Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:32

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI: 2024 Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz ay adayların tamamladığı AÖL 3. dönem sınavları sonuç adımında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açıköğretim Lisesi (AÖL) sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Paylaşılan takvime göre bu hafta belli olacak sonuçlar öncesinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 2024 Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar...

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI: 2024 Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı takip ediliyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler derslerden geçip geçmediklerini öğrenmek için öğrenci sistemine yöneliyor. Adaylar AÖL 3. dönem sınavları açıklandı mı sorusuna sık sık yanıt arıyor. 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşen sınavlar sonuçlanıyor. Peki; AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI: 2024 Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimine göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI: 2024 Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL öğrenci sistemi üzerinden öğrenilecek. https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi kontrol ediliyor.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI: 2024 Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI: 2024 Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

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