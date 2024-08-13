Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
09:32
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA MEB EKRANI: 2024 Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz ay adayların tamamladığı AÖL 3. dönem sınavları sonuç adımında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açıköğretim Lisesi (AÖL) sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Paylaşılan takvime göre bu hafta belli olacak sonuçlar öncesinde araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 2024 Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar...