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Haberler Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 15:17

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarını inceledikten sonra, nihai puanlarını öğrenmek için büyük bir heyecanla AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar Nisan ayında açıklanacak. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları başarıyla tamamlandı. Sınavlarını geride bırakan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. MEB, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi netleştirdi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar…

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi

2024-2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları tamamlandı.

2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.