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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
15:17
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarını inceledikten sonra, nihai puanlarını öğrenmek için büyük bir heyecanla AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar Nisan ayında açıklanacak. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.