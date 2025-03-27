AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları başarıyla tamamlandı. Sınavlarını geride bırakan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. MEB, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi netleştirdi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar…