Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...

İlk olarak telefon suya düştüğünde, panik yapılmaması gerekiyor. Çalıştığını kontrol etmek için telefonu açmayı veya şarj cihazına takmayı da denememeniz önemli. Yapılacak ilk şey; telefonu olabildiğince çabuk sudan uzaklaştırmak ve fazlalığı temiz,kuru bir havluyla silmek. Telefon suda ne kadar uzun süre kalırsa, suyun çalışan aksamlara nüfuz etmesi o kadar uzun sürer ve kuruması da o kadar uzun sürer.