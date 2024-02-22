Haberler
Yaşam
Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:17
Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...
Suya düşen veya ıslanan telefonlarla ilgili olarak en çok bilinen kurallardan biri pirince koymaktır. Fakat aslında bu bilgimiz, büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Apple sıvı algılaması esnasında telefonla asla yapılmaması gerekenlere karşı uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar...