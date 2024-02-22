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Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:17

Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...

Suya düşen veya ıslanan telefonlarla ilgili olarak en çok bilinen kurallardan biri pirince koymaktır. Fakat aslında bu bilgimiz, büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Apple sıvı algılaması esnasında telefonla asla yapılmaması gerekenlere karşı uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar...

Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...

İlk olarak telefon suya düştüğünde, panik yapılmaması gerekiyor. Çalıştığını kontrol etmek için telefonu açmayı veya şarj cihazına takmayı da denememeniz önemli. Yapılacak ilk şey; telefonu olabildiğince çabuk sudan uzaklaştırmak ve fazlalığı temiz,kuru bir havluyla silmek. Telefon suda ne kadar uzun süre kalırsa, suyun çalışan aksamlara nüfuz etmesi o kadar uzun sürer ve kuruması da o kadar uzun sürer.

Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...

Apple, telefonunuzdaki tüm kabloları çıkarmanızı veya eğer şarja takılıysa kabloları duvardan çıkarmanızı öneriyor. Telefon tamamen ıslanmışsa, mümkün olan en kısa sürede kapatılması da yardımcı olabilir.

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Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...

Apple, şarj bağlantı noktasındaki fazla suyu boşaltmak için 'iPhone'unuzu, konektör aşağı bakacak şekilde elinize hafifçe vurmanızı' öneriyor. Bunu yaptıktan sonra geriye kalan tek şey, telefonunuzu iyi hava akışı olan kuru bir alanda bırakıp beklemektir.

Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...

Telefonunuzu tamamen bir suya düşmemiş, yalnızca 'sıvı algılandı' uyarısı alıyorsanız bu durum, şarj bağlantı noktasında bir miktar nem olduğu anlamına geliyor. Bu mesajı görürseniz Apple, kullanmadan önce en az 30 dakika beklemenizi önerir.

Apple uyardı! Telefonunuzu kaybetmek istemiyorsanız sakın yapmayın! Islanan telefonu pirince koyarsanız...

Nem algılama özelliği nedeniyle, şarj bağlantı noktasında su varsa telefon herhangi bir güç almayacaktır, dolayısıyla test ederek telefonunuza zarar verme riski çok azdır. Ancak Apple, telefonun tamamen kuruması için 24 saate kadar bırakılmasını öneriyor.

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