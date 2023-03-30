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Haberler Yaşam ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 18:17

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamalar sonucu akıllardaki soru işaretleri giderildi. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası vatandaşlar ara tatil iptal mi edildi sorusunu yanıt arıyordu. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine bakıldığında Ramazan Bayramı tatili ile ara tatil denk gelmekte. Bu noktada ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu yanıt arıyor. Peki, ara tatil ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı soruları öğrenciler ve ebeveynleri tarafından aratılıyor. Nisan ayında gerçekleşen ara tatilin iptal olacağı yönündeki söylemler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarafından yanıtlandı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman 2023? Ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi? İşte detaylar

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

ARA TATİL NİSAN AYINDA AYNI TARİHTE!

MEB takvimine göre Nisan ayında gerçekleşen ara tatilin iptal olacağı yönündeki söylemler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarafından yanıtlandı.

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ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

Buna göre tatil beklendiği gibi Nisan ayında yapılacak. Öğretmenler de tatilde idari izinli sayılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

YARIYIL VE ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatiline çıktı. MEB takvimine göre sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım ayında verilen ilk ara tatil ardından 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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