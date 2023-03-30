Haberler Yaşam ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 18:17

ARA TATİL NE ZAMAN? Okullarda tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi, kaç gün kaldı?

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamalar sonucu akıllardaki soru işaretleri giderildi. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası vatandaşlar ara tatil iptal mi edildi sorusunu yanıt arıyordu. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine bakıldığında Ramazan Bayramı tatili ile ara tatil denk gelmekte. Bu noktada ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi sorusu yanıt arıyor. Peki, ara tatil ne zaman 2023? İşte konu hakkında detaylar