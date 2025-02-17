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Haberler Yaşam ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:46

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başladılar. Bir yıllık eğitim-öğretim sürecinde, öğrenci ve öğretmenler iki kez birer haftalık tatil yapıyor. İlk ara tatil Kasım ayında gerçekleşti ve şimdi de ikinci aranın zamanı için geri sayım başladı. Bu tatil, Nisan ayında yapılacak. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, Nisan ayında verilen ara tatil, öğrenciler ve öğretmenler için önemli bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, bu yılki Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihleri, öğrencilerin sınav hazırlık programlarını şekillendirirken büyük önem taşıyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bu yıl ikinci kez 1 haftalık ara tatil için belirlenen tarihleri takvimlerine ekliyor. Peki, 2025 yılı MEB takvimine göre Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ara tatil ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, Kasım ve Nisan aylarında verilen molalarla öğrenciler için önemli bir dinlenme fırsatı sunuyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda yarıyıl tatilinin ardından, öğrenciler Nisan ayında yapılacak olan ikinci ara tatiline girecekler.

MEB takvimine göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatil, resmi olarak 5 gün sürecek. Ancak hafta sonlarının da bu süreye dahil edilmesiyle, toplamda 9 gün boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak.

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2. dönem karne günü ile tamamlanacak. Bu süreçte yaz tatiline çıkacak öğrenciler 20 Haziran 2025'te tatillerine başlayacak.

ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İşte 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Takvimi, şu şekildedir:

  1. İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.

  2. İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

  3. İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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