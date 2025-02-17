ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihleri, öğrencilerin sınav hazırlık programlarını şekillendirirken büyük önem taşıyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bu yıl ikinci kez 1 haftalık ara tatil için belirlenen tarihleri takvimlerine ekliyor. Peki, 2025 yılı MEB takvimine göre Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ara tatil ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?