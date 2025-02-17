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ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:46
ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başladılar. Bir yıllık eğitim-öğretim sürecinde, öğrenci ve öğretmenler iki kez birer haftalık tatil yapıyor. İlk ara tatil Kasım ayında gerçekleşti ve şimdi de ikinci aranın zamanı için geri sayım başladı. Bu tatil, Nisan ayında yapılacak. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, Nisan ayında verilen ara tatil, öğrenciler ve öğretmenler için önemli bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, bu yılki Nisan ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?