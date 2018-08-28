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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?

Aracınız ufak tefek çarpma ve sürtmelere maruz kalabilir. Araba tamircisine gitmeden önce daki göçükleri kendiniz düzeltebilirsiniz. Bunun için sadece sıcak su ve lavabo pompası gerekiyor...

Giriş Tarihi: 28.08.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 11:12
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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?
Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?
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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?
Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?

Özellikle dolu yağışları sebebiyle veya küçük kazalar nedeniyle araçlarda oluşan göçükler bir hayli can sıkıcı oluyor. Görüntüsü ayrı masrafı ayrı moral bozan göçüklerden kurtulmanın yöntemi masraftan kurtarıyor.

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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?
Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?

Göçüklerden kurtulmak için öncelikle sıcak suya ihtiyacınız var.

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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?
Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?

Ardından lavabo pompası almalısınız.

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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?
Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?

Sıcak suyu göçük olan kısma dökün

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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?
Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?

Lavabo pompasıyla sıcak suyu döktüğünüz kısımlara baskı uygulayın

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Araba tamircisine gitmeden göçükleri nasıl düzeltilir?
Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?

Eğer göçük biraz daha fazlaysa lavabo açacağıyla arabanın iç kısmına baskı uygulayın.

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