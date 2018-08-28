Araba tamircisine gitmeden kaporta göçükleri nasıl düzeltilir?

Aracınız ufak tefek çarpma ve sürtmelere maruz kalabilir. Araba tamircisine gitmeden önce kaportadaki göçükleri kendiniz düzeltebilirsiniz. Bunun için sadece sıcak su ve lavabo pompası gerekiyor... Özellikle dolu yağışları sebebiyle veya küçük kazalar nedeniyle araçlarda oluşan göçükler bir hayli can sıkıcı oluyor. Görüntüsü ayrı masrafı ayrı moral bozan göçüklerden kurtulmanın yöntemi masraftan kurtarıyor. Göçüklerden kurtulmak için öncelikle sıcak suya ihtiyacınız var. Ardından lavabo pompası almalısınız. Sıcak suyu göçük olan kısma dökün Lavabo pompasıyla sıcak suyu döktüğünüz kısımlara baskı uygulayın Eğer göçük biraz daha fazlaysa lavabo açacağıyla arabanın iç kısmına baskı uygulayın.